Upírský Bloodhunt odkládá vydání plné verze na začátek příštího roku

Už je to pár měsíců, co battle royale z univerza Vampire: The Masquerade vyšel na PC v předběžném přístupu a těšil se docela velké popularitě. Z nového vývojářského blogu jsme se dozvěděli, že Bloodhunt vyzkoušely více než 2 miliony hráčů. Z původního plánu, podle kterého hra měla vyjít na PC a PlayStation 5 ještě do konce roku, ale museli upustit, protože prý potřebují více času na to, aby zapracovali na všech věcech, které nasbírali ze zpětné vazby od hráčů. Vydání se tedy odsouvá na začátek roku 2022.

Důležitější informací ale je, že se servery Bloodhuntu za chvíli uzavřou. Konkrétně 22. listopadu, tedy už v pondělí. S tím také skončí Founder's Season. Nemusíte se ale bát, že o svoje odemčené odměny a postup přijdete. Ten se všem hráčům přenese do plné verze stejně jako nakoupená prémiová měna. Pokud jste se do Founder's Season zapojili, tak se budete moci účastnit i uzavřeného testu před vydáním plné verze.

Bloodhunt s komunitním updatem dostal nový herní mód a zkrátil čekání na hru

Prioritou vývojářů je momentálně doladit technickou stránku Bloodhuntu tak, aby běžel plynule. Kvůli optimalizaci snášeli značnou kritiku a je dobré slyšet, že s tím hodlají něco dělat. Také řeší možnosti toho, jak se vypořádat s cheatery.

Zdroj: Bloodhunt