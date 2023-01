Upírský Redfall má blíž k sérii Far Cry než Left 4 Dead, tvrdí vývojáři. Rozdíl má dělat otevřený svět

Stejně jako u dalších her se ani u Redfallu nevyhneme srovnávání. V tomhle případě nejednoho hráče jako první napadla kooperační akce Left 4 Dead. Kreativní ředitel Ricardo Bare ale v rozhovoru pro Games Radar říká, že tohle srovnání není úplně na místě. "Je pochopitelné, že někdo dojde k tomuto závěru. Máme 4 hratelné postavy, můžete hrát v kooperaci a bojujete proti nemrtvým. Ale v ohledu toho, jak hrajete, si tyto hry nejsou vůbec podobné. Redfall se víc přibližuje sérii Far Cry."

Tím hlavním rozdílem má být otevřený svět. "Máme základnu, kde můžete mluvit s NPC a dostávat vedlejší úkoly. Můžete si u stolu vybrat příběhovou misi. Nebo se o tohle nemusíte starat a jednoduše jít ven," dodává Bare. I když to bude velký svět, tak nemá dosahovat takových rozměrů, jako třeba hry od Ubisoftu.

Pro připomínku, co je Redfall od Arkane Games vlastně zač. Do města odříznutého od zbytku světa, kde slunce nevychází, bychom se měli podívat v průběhu první poloviny letošního roku. Tahle kooperační akce vsází na tradiční zpracování upírů, kteří baží po krvi zdejších obyvatel. My ale nebudeme na straně temna. V roli čtveřice přeživších se v kooperaci pokusíme převzít tohle město zpět do lidských rukou.

