Upírský survival V Rising má úspěch. Za tři dny prodal na Steamu přes 500 tisíc kopií

Tichošlápek se nezdá.

Švédské studio Stunlock Studios před pár dny vydalo do předběžného přístupu na Steamu velmi lákavě vypadající upírský survival V Rising, o kterém jste dost možná nikdy neslyšeli. To je ale obří chyba, protože jde o unikátní kombinaci RPG akce s otevřeným světem, online kooperací a survival prvky. A vypadá to, že titul trhá rekordy.

Za pouhé tři dny se totiž na Steamu prodalo už přes 500 tisíc kopií a v současnosti titul aktivně hraje přes 112 tisíc denních hráčů. Titul vás uvrhne na server s dalšími až 50 hráči, se kterými se podělíte o tajuplný svět k prozkoumání. Budete jakožto čerstvě narozený upír lovit monstra (i obyvatele), vylepšovat své schopnosti, stavit příbytek a spolupracovat s dalšími hráči na těch nejtužších bossech. A nebo se vydáte s kamarádem plenit hrady cizích chudáků. Výběr je na vás.

V Rising je k mání na Steamu za necelých 20 euro. Kdo by to nebral?