Úplný přechod z konzole PS4 na PS5 zabere tři roky, říká Sony

Sony očekává a ve své nejnovější zprávě udává, že hry pro PS4 budou ještě nějakou dobu nadále přicházet společně s těmi na novodobou generaci a majitelé PS4 se tak nemusí bát, že budou ihned ostřiženi od zdroje, i když si nepořídí nejnovější konzoli.

Sony upřesňuje data vydání pro očekávané PS5 hry na příští rok

Hideaki Nishino v rozsáhlém rozhovoru pro AV Watch uvedl, že tomu tak bude ještě něco okolo tří let, než uvidíme hry vyrobené výhradně pro PlayStation 5.

Nishino dále doplnil, že chápe, proč by vývojáři chtěli pokračovat ve vydávání her pro konzole i předchozí generace, avšak to se podle něj také nakonec změní, a to až se rozroste fanouškovská základna pro PS5.

Naprostá většina PS4 her bude hratelná i na PS5, slibuje Sony

Předpokládá se, že nějaký čas vývojářům také zabere, než se plně naučí využívat technologie a hardwarové možnosti PS5. A to především jeho pokročilé SSD či výkonnější CPU a GPU.

„Ve skutečnosti nemusí být snadné vyvíjet od prvního dne hru specificky pro PS5. Zatím je také stále nutný vývoj pro PS4. Nebyl by to PlayStation, pokud by nepřipravil systém, který budou vývojáři moci využívat dalších několik let, takže si myslím, že v budoucnosti bude mít PS5 velký potenciál," ukončuje Nishino své prohlášení.