Úspěšné české Factorio se dočká velkého rozšíření. Bude stát stejně jako základní hra

Přesně před rokem pražské studio Wube Software oznámilo, že její budovatelská strategie Factorio se prodalo již 2,5 milionu kopií. Šlo o desátý český titul, kterému se to podařilo. Místo Factoria 2 ale tvůrci oznámili, že vydají velké placené rozšíření, které posune možnosti základní hry.

Vývoj již plně běží, ale pokud jde o obsah, datum vydání nebo název DLC, je Wube zatím tajemné. Studio ale na svém blogu prozradilo tři důležité informace.

Rozšíření bude stát stejně jako základní hra, tedy 30 dolarů či 25 eur. Jde o jednu z mála her, na které nikdy nebývají slevové akce, takže hráči nemusí čekat na výprodeje.

Uživatele čeká spousta nových funkcí i mechanik, ale zase ne tolik, aby tvůrci nad vývojem strávili devět let jako u základní hry. Některých novinek usnadňujících hraní (funkce QoL) se navíc dočkají i ti, kteří si DLC nekoupí.

Webu totiž Factorio posune do verze 1.2, která bude společná pro základní hru i DLC. To bude fakticky sloužit jako rozsáhlý mod, jenž bude možné zapnout a vypnout podle libosti. Díky tomu bude nadále fungovat multiplayer mezi hráči se základní hrou a rozšířením (které ale bude třeba vypnout). Zároveň to pak nerozštěpí modderskou komunitu, jež tak nebude muset vyvíjet doplňky pro dvě různé verze hry. Pro současné Factorio 1.1 existuje okolo 4000 modů.

A o čem Factorio je? Hráči v kampani ztroskotají na cizí planetě a jejich cílem je postavit raketu, aby mohli zase odletět pryč. V tomto případě ale platí, že samotná cesta je cíl. Hráči musí postupně sbírat přírodní zdroje, aby z nich postavili nová zařízení, která jim pomůžou těžit další suroviny. A aby nemuseli všechno dělat ručně, musí veškerý provoz a logistiku automatizovat. Čím více toho těží, tím více znečišťují planetu, kvůli čemuž na továrny začne útočit místní fauna, takže hráči musí postavit též účinnou obranu základny.