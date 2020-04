Uvedení PS5 může sužovat nedostatek konzolí, Sony plánuje menší produkci

Sony plánuje v prvním roce nové generace omezenou produkci konzole PS5. Bloombergu to sdělil anonymní zdroj s tím, že nové konzole by mělo být vyrobeno méně než v případě PS4. Tento fakt může být spojený i s vyšší pořizovací cenou, o které se spekulovalo už dříve v průběhu letošního roku. Sony plánuje na fiskální rok končící březnem 2021 výrobu asi pěti až šesti milionů konzolí. U PS4 se za první dva kvartály na trhu prodalo 7,5 milionů konzolí. Množství u PS5 je tedy nižší, než by se dalo očekávat dle potenciálních prodejů a nemuselo byt stačit poptávce.

Za problémy by přitom neměla v první řadě stát pandemie koronaviru, ale právě vysoké náklady na výrobu PS5. Některé zdroje uvádějí, že při startu konzole by Sony mohlo dokonce sáhnout k tomu, že zařízení bude prodávat s minimálním ziskem, nebo dokonce s malou ztrátou, aby ve finanční stránce udrželo konkurenceschopnost s Xboxem. Na to by mělo být potřeba udržet se kolem čtyři sta padesáti dolarů. Pokud by se tak nestalo, cena by se měla pohybovat mezi pěti sty a pěti sty padesáti dolary, což je asi čtrnáct tisíc korun.