Úvodem příběhu Ghostwire: Tokyo vás provede grafický román. Je k dispozici zdarma

Obyvatelé Tokia se záhadně vypařili a jeho ulicemi se procházejí paranormální bytosti z jiného světa. Jak se to stalo? To vám nastíní grafický román Ghostwire: Tokyo Prelude, který je úvodem do novinky od Tango Gameworks. Zdarma si ho už nyní mohou projít hráči na PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Na PC pak dorazí 8. března na Steam i Epic Store.

Prelude vás provede příběhem záhadného KK a jeho týmu detektivů, kteří se zabývají nadpřirozenem. Postupně se společně s nimi propracujete k tajemstvím, jaké si ani sami detektivové nedokázali představit. Hra je zpracovaná v odlišném grafickém stylu než samotný Ghostwire: Tokyo. I tak ale vypadá velmi dobře.

Do boje proti Visitors a vyšetřování dalších záhad Tokia se pustíme 25. března. I když si tuto ukázku můžete projít i na PS4, tak finální hra vychází pouze na PC a PlayStation 5. Je ale docela možné, že se v budoucnu ukáže i na konzolích Xboxu.