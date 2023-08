Už žádné spekulace. Letošní Call of Duty bude mít podtitul Modern Warfare III. Vyjde v listopadu

Po sérii několika úniků konečně přichází Activision s oficiálním odhalením letošního dílu série Call of Duty. Asi nikoho nepřekvapí, že to bude skutečně Modern Warfare III. Oznámení neřeklo moc, ale alespoň víme, že vydání můžeme očekávat 10. listopadu. Platformy si zatím Activision nechal pro sebe, ale bezpochyby nevynechá starší generaci konzolí ani tentokrát.

V krátkém teaseru se jen na chvíli mihne kapitán Price a hadí chřtán. To odpovídá obrázkům, které se po internetu rozletěly už minulý týden. Mělo by se tedy jednat o závěr trilogie stejně jako v případě původního Modern Warfare. V příštím roce bychom se po delší době zase měli dočkat něčeho zbrusu nového. Call of Duty rok 2024 určitě nevynechá. Herec Luke Stafford se nedávno pochlubil, že propůjčí svůj obličej herní postavě z nadcházejícího dílu.

Přímo Activision na svých sociálních sítích také naznačoval, že si hráči budou moci přenést svoje odemčené vybavení z Modern Warfare II do nového dílu. To je možné nejspíš díky tomu, že Modern Warfare III mělo původně letos vyjít jako velké placené rozšíření pro druhý díl. Nakonec se ale plány očividně změnily. Na více podrobností bychom neměli čekat dlouho. Dost možná už příští týden dojde k plnohodnotnému představení.