V adventuře Call of the Sea budete pátrat po ztraceném manželovi

Na dnešním Inside Xbox se ukázalo mnoho hororových her, nicméně Call of the Sea k nim tak úplně nepatří. Nacházíme se v třicátých letech dvacátého století a vy se ujmete role ženy Norah, které se ztratil manžel kdesi na expedici a chce ho najít. Hledání vás zavede na opuštěný ostrov v Jižním Pacifiku, na kterém najdete zbytky zaniklé civilizace.

Jedná se tedy zejména o průzkumnou hru, ve které budete zkoumat jak neznámou civilizaci, tak známky o tom, co se stalo s expedicí vašeho manžela. Má se jednat o silný emocionální zážitek doplněný tím, že Norah namluvila Cissy Jones, známá ze své role ve Firewatch.

Datum vydání není známé, ani neznáme všechny platformy. Víme však, že hru vyvíjí španělské studio Out of the Blue a vyjde na Xbox Series X a PC.