V Assassin's Creed Hexe se zhostíme role čarodějnice. Prosakují první informace o odlišném pokračování série

I když to okolo série Assassin's Creed šumí hlavně v souvislosti s připravovanými díly Red a Jade, nesmíme zapomínat ani na Hexe. To má být od zbytku asasínů velmi odlišné, což jsme se dozvěděli už při prvotním oznámení před dvěma lety. Díky webu Insider Gaming nyní ale máme konkrétnější představu, co to vlastně bude znamenat.

Opět se opakují domněnky ohledně toho, že se Hexe bude odehrávat ve střední Evropě během 16. století ve Svaté říši římské. Insider Tom Henderson uvádí, že se mu dostala do rukou ukázka, která toto všechno potvrzuje. V ní máme vidět hlavní hrdinku utíkat před německými vojáky, jejichž podobu Henderson připodobňuje k tomuto vyobrazení. Jelikož máme hrát za čarodějku, tak dojde i na kouzla. V ukázce měla posednout kočku, se kterou následně odvedla pozornost vojáků. Protagonistka se prý jmenuje Elsa, ale je možné, že se v průběhu vývoje jméno ještě změní.

To, čím se Hexe od zbytku série má nejvíc lišit, je ale to, že má jít o podstatně lineárnější zážitek. Už dříve výkonný producent Marc-Alexis Côté říkal, že každá hra nepotřebuje obří otevřený svět, s čímž souhlasíme. Některým otevřenějším lokacím se ale prý ani tak nevyhneme. Mohlo by dojít k podobné situaci jako u Mirage, u kterého se stále říkalo, že se vrací ke komornějšímu pojetí původních dílů.

Zároveň má ve hře fungovat systém strachu inspirovaný DLC Jack The Ripper pro Syndicate. Lze předpokládat, že čím víc budeme projevovat naše čarodějné schopnosti, tím víc se nás bude okolí bát. V době honů na čarodějnice to není zrovna dobrý nápad, takže metat jedno kouzlo za druhým nejspíš nebude nejlepší taktika.

I když o vývoji víme už dva roky, ukázku z Hexe nejspíš ještě dlouho neuvidíme. Ubisoft má s vydáním totiž počítat na rok 2026 a vyjde jako součást platformy Infinity, která bude uvedena do provozu s japonským Assassin's Creed Red.