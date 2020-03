V březnu se Ghost Recon Breakpoint obohatí o nový realistický mód

Ghost Recon Breakpoint by se se dalo popsat jako zklamání. Vše, co si pamatujeme z minulých dílů, je pryč a vše nahradily lootboxy a úrovně zbraní a vybavení. Znáte to. Musíte mít úroveň na požadovanou zbraň, úroveň získáváte farmením XP, což je to poslední, co chcete ve hrách dělat. Ovšem to nám režim s názvem Ghost Experience odstraní. A co nám vlastně dá? Tak si to pojďme hezky osvětlit.

Bude možné si přednastavit obtížnost a tím pádem zmizí úrovně zbraní a vybavení, omezení na výdrž a další prvky, vázané na jednotlivé levely. Ještě lepší zprávou je, že hráči budou moci nastavit, jak chtějí hrát a přitom dostat více zkušeností. Můžete se rozhodnout pro realistický model poškození a přitom zachovat jiné herní mechaniky. Všechny tyto možnosti ovlivňují pouze vaši hru. To také znamená, že každý hráč ve skupině může mít své vlastní nastavení a bude moci nerušeně hrát se zbytkem party.

Breakpoint bude i nadále vyžadovat připojení k internetu, ale to už bylo víceméně jasné. Nový režim by se měl dostat do hry 24. března letošního roku napříč všemi platformami.