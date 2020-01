V březnu se sci-fi The Outer Worlds dočkají i majitelé Nintendo Switch

Hráči s přenosnou konzolí od Nintenda se mohou těšit na pořádně vydatné RPG v podobě The Outer Worlds, které na jejich zařízení dorazí už v březnu. Hra bude dostupná pouze digitálně a to i v případě, že si zakoupíte fyzickou kopii. V ní totiž bude pouze kód ke stažení.

The Outer Worlds původně vyšlo na PS4, Xbox One a PC na podzim minulého roku a stalo se jedním z nejvydařenějších RPG uplynulého roku. V prosinci vývojáři z Obsidianu také oznámili, že nás čeká přídavek k původnímu příběhu v podobě nového DLC, které by mělo hru obohatit v průběhu letošního roku.