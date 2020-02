V březnu si budete moci vyzkoušet týmovku Predator: Hunting Grounds

Predátoři se v herní branži neobjevili v pořádné řeži už hodně dlouho. A té kvalitní už vůbec. Jednou z připravovaných her je tak týmová online akce Predator: Hunting Grounds, kde se tým hráčů bude snažit přežít proti jednomu Predátorovi, kterého taktéž bude ovládat živý hráč.

Tvůrci nyní oznámili speciální trial verzi, aby si všichni mohli vyzkoušet titul zcela zdarma. Dostupný bude pro PC a Playstation 4 hráče s předplatným PS Plus, a to od 27. března letošního roku. Stačí zamířit do digitálního obchodu, stáhnout zkušební verzi a vyrazit na lov.