V Brně vystoupí Frank Klepacki, autor hudby pro strategie Command & Conquer a Dune II

Na letošní rok se v rámci herní hudby nechystá jen koncert Kingdom Come: Deliverance. 3. černa na brněnské výstaviště zavítá Frank Klepacki s kapelou Tiberian Sons a zahrají pro fanoušky více než 20 skladeb z legendární strategie Command & Conquer. Do toho spadají hlavní díly i odbočky jako FPS Command & Conquer: Renegade. Vstupenky si můžete pořídit už nyní za cenu 890 Kč.

Pro Klepacného to nebyla první zkušenost se skládáním hudby pro hry. Je podepsaný i pod další legendou - Dune II: Battle for Arrakis. Tento koncert bude ale patřit pouze Command & Conquer. Fanoušci si budou moci poslechnout ikonické songy jako Hell March, Grinder nebo Act of Insticst v podání čtyřčlenné kapely, se kterou Klepacki udělal nové album při příležitosti vydání Command & Conquer: Remasterd. Abyste měli představu o tom, jak koncert probíhá, můžete se podívat na ukázku níže. Hudbu doprovází projekce stěžejních záběrů napříč sérií.

O celou akci se stará GameDev Area, která pořádá právě i zmiňovaný koncert hudby z Kingdom Come. Už za sebou mají několik vydařených akcí v tomto stylu včetně koncertu Mafie a Wild Hunt Live s hudbou ze třetího Zaklínače, takže i Command & Conquer určitě bude stát za to.

Zdroj: TZ