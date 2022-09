V Call of Duty: Modern Warfare 2 bude podle všeho možné krást a řídit auta

Už to nebude jen o střílení.

Kromě oficiálních ukázek tu máme čas od času i nějaké úniky, které poukazují na zajímavé novinky, mířící do pokračování akce Call of Duty: Modern Warfare. Skrze Twitter tak například nově uniklo video, poukazující na to, že bude v kampani možné si "vypůjčit" auta nepřátel a především je i řídit.

Příběhová kampaň by se tak mohla opět obohatit o některé nové herní prvky a mechanismy, které zpestří obyčejné střílecí pasáže. Prozatím jde samozřejmě o únik a tím i spekulaci.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází 28. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.