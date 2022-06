V červnových hrách zdarma z PS Plus najdete i skvělou akci God of War

Na červen si pro fanoušky Playstationu přichystalo Sony pořádnou pecku.

Nedávným únik červnových her zdarma u předplatného PS Plus se potvrzuje a Sony dorazilo s pořádnou náloží. V červnu si totiž stáhnete takové pecky jako severské dobrodružství God of War, akci Naruto to Boruto: Shinobi Striker a bojovku Nickelodeon All-Star Brawl.

Léto tedy na Playstationu začíná pěkně zhurta. Ještě do 6. června také máte čas stáhnout současné hry zdarma, kterými jsou FIFA 22, Tribes of Midgard a Curse of the Dead Gods.