V českém Lords & Villeins budete spravovat vlastní středověkou vesnici

SimCity, Cities Skylines, ANNO, Tropico a středověké Banished, tohle jsou jména pouhého zlomku z obrovského množství budovatelských strategií. Je to kompetitivní trh, ve kterém se každý titul snaží uspět, jak to jen jde. Všechny však mají něco společného. Neustále děláte mikromanagement toho, co se děje.

V reálu ale něco takového samozřejmě nejde. Šlechtic nemůže chodit od poddaného k poddanému a detailně mu vysvětlovat, jak má dělat svoji práci. Šlechtic zadá příkazy, rozdělí usedlosti a vybírá daně. Vlastně řeší i mnohé spory mezi svými poddanými, komunikuje s králem a církví a když si to tak člověk vezme, má toho opravdu hodně na práci, než aby kontroloval život každého vesničana jako třeba v Banished.



Budovatelských strategií máme hodně, přesto se Lords & Villeins příjemně liší

Chystaná česká hra Lords & Villeins je dost možná na podobné myšlence postavena. Tvoří ji studio Honestly Games, za kterým se však skrývá pouze jeden vývojář Michal Roch. Ve hře budete stavět domy a kostely, ale jinak si hra zakládá na rodinách. Postavíte dům, ten přidělíte rodině, určíte, co bude rodina dělat a zbytek je z velké části na ní. Jestli bude nějaké pole prosperovat záleží dost na tom, zda vybraná rodina vůbec umí obdělávat.

Každopádně práce budete mít dost. Budování vás rozhodně nemine a k postavení či výzdobě bude k dispozici více než 150 objektů. Ve hře máte více než 40 zón a profesí, díky kterým určujete, co budou vesničané dělat, dále více než 100 zdrojů, se kterými budete pracovat. A se vším, co uděláte, mohou přicházet spory mezi vesničany, komplikace se změnami počasí či požadavky církve, které vás dostatečně zabaví.

Vydání předběžné verze hry na Steamu je plánováno již na léto tohoto roku a plná verze hry je plánována na první čtvrtletí roku 2022. Pokud vás projekt hodně zaujal, můžete ho podpořit také na Patreonu.