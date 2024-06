V Česku vzniká středověký survival. Middle Ages: Peasants & Knights chce být víc než další hrou o přežití

Za poslední dobu snad neuplynul měsíc bez toho, aby se neobjevila nějaká zajímavě vyhlížející hra od tuzemských týmů. Tentokrát svoji novinku odhaluje nezávislé studio Neronian. Middle Ages: Peasants & Knight přenese známou formuli her o přežití do prostředí inspirovaného 14. stoletím v Evropě. Do těchto drsných časů budeme moci vkročit sólo i v multiplayeru. Předtím, než hra vyjde ve finální podobě, nás ještě čeká předběžný přístup. Jeho spuštění je v plánu na konec roku 2025 na Steamu. S vydáním by rovnou měly být k dispozici české titulky.

Survivalů vychází stále spousta. Middle Ages se chtějí oproti konkurenci odlišit tím, že půjdou opravdu na dřeň. Podle slov Jana Koleka, vedoucího vývojáře projektu, jde o hardcore simulaci středověku. „Od shánění surovin přes řemeslnou výrobu až po budování vesnic a hospodaření. To vše s unikátními mechanikami týkajícími se systému inventáře či realistického craftingu.“ Vše pak bude pohánět Unreal Engine 5.

Právě práce s inventářem má v tomto případě hrát zásadní roli. V Middle Ages nebude existovat, že byste si nabrali do kapes stovky různých druhů surovin nebo si na zádech nesli na výpravu celý svůj arzenál. Vaše postava zvládne unést tolik věcí, kolik by člověk zvládl pobrat ve skutečnosti. Kromě hledání surovin tak bude nutné efektivně vyřešit i jejich přepravu a zásoby samozřejmě bude potřeba někde uložit. K realitě tíhne také systém výroby, kde uvidíme postupy inspirované skutečností.

Při hraní pak máme mít naprostou svobodu v tom, čím se budeme zaobírat. Pokud vám jde jen o klidný život a dostatek jídla, můžete se uchytit jako farmář ve službách některého z pánů. Jistě se ale najdou mnozí, kteří se s tímto stylem nespokojí a pokusí se to dotáhnout na post rytíře, věhlasného obchodníka či rovnou vládce vlastního území.