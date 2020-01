V CoD: Modern Warfare už si můžete zahrát 3v3 variantu režimu Gunfight

Call of Duty: Modern Warfare z loňského podzimu si oblíbily opět miliony hráčů a jedním z nejpopulárnějších režimů se stal Gunfight, který proti sobě stavěl až doposud dva hráče proti dvěma v sedmi kolech s měnícími se zbraněmi. Hráči si režim oblíbili především díky jeho dynamice a rychlému spádu. Teď se můžete radovat především za předpokladu, že si rádi zahrajete s více než jedním kamarádem.

Today's playlist update is now live:

- Shoot House 24/7 is back! (Replaces Shipment 24/7)

- Gunfight 3v3

- "Same Day Delivery" Playlist - Cranked and Drop Zone!

- Gun Game is now in the Quick Play Filter pic.twitter.com/o1rwPdCtQI