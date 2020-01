V dalším dílu Call of Duty se jetpacků nedočkáme, slibuje Treyarch

Po sci-fi šílenostech v několika dílech se válečná série Call of Duty konečně vrátila do moderních konfliktů a jasně ukázala, že právě tato podsérie je mezi fanoušky nejpopulárnější. Pravděpodobně si to uvědomují i vývojáři dalších podsérií a studio Treyarch, které má na starosti další díl této akční série, nás uklidnilo minimálně v tom, že můžeme zapomenout na jetpacky a další podobné šílenosti.

Na Twitteru totiž jednomu z fanoušků, který se trochu ironicky ptal na jetpacky v dalším dílu, studio odpovědělo velmi jednoduše - NE. Je tedy pravděpodobné, že se budou tvůrci snažit udržet alespoň trochu realistickou a věrohodnou atmosféru a hratelnost po vzoru nejnovějšího Modern Warfare.

NO. — David "Vahn" Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

Sci-fi styl úskoků s využitím jetpacků byl poprvé představen v Black Ops 3 a šlo o jakousi reakci na další sci-fi kousek - střílečku Titanfall.