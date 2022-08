V dalším Tomb Raideru by mohla Lara vést svůj vlastní tým "vykradačů hrobek"

Informace pramení z potenciálního uniklého scénáře k další hře.

Na internetu podle všeho koluje scénář k novému hernímu Tomb Raideru, ke kterém se v současnosti začínají hledat herci pro ztvárnění rolí. Ačkoliv jde v tuto chvíli o čirou spekulaci, rozhodně je plný zajímavých detailů.

Projekt, kódově označený Jawbreaker, je popisován jako akční dobrodružství zasazené do moderní doby. Do světa, který je zmítán tajemnou katastrofou. Dle scénáře se na roli Lary hledá 30letá rodilá britka (prototyp hereček Emily Blunt či Rosamond Pike) a ukáže hrdinku na špičce svých schopností a dovedností.

V nové hře se z ní tedy zcela stala legendární dobrodružka, kterou známe z původních dílů série. Dokonce by podle všeho měla sestavit svůj vlastní tým "vykradačů hrobek", takže se možná do hry dostane prvek kooperace s dalšími hráči. Mezi dalšími rolemi ve scénáři se totiž objevují postavy Devendra a Tanvi.

Ačkoliv si na potvrzení těchto informací musíme počkat, rozhodně by to nebyl špatný nápad obohatit sérii o další prvky. Prozatím víme jen to, že hru má na starosti opět studio Crystal Dynamics a poběží na Unreal enginu nejnovější generace.