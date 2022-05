V datadisku k Cyberpunku 2077 se podíváme do dříve neprozkoumaných lokací, prozrazuje únik

Otevře se nám Night City zase o něco více?

Na internetu už pár dní koluje nedávný únik dat z očekávaných datadisků ke hře Cyberpunk 2077, která ukazují tunu nových dialogů. Ty pro změnu poukazují na to, že bychom se měli podívat do celé řady dříve nedostupných lokací, čímž se podstatně rozšíří mapa Night City.

Dle úniku bychom měli mít co do činění s postavou jménem Songbird a tato příběhová linka bude mít 7 misí. Hráči se podívají do oblasti zvané Combat Zone, která nebyla přístupná v původní hře a další dost obsáhlé oblasti jménem Sports Dome.

Samozřejmě jde o spekulaci a ve výsledném datadisku se nakonec může objevit podstatně méně obsahu, CD Projekt se ale rozhodně snaží nabídnout další zajímavé putování pro všechny, kdo už příběh dokončil.