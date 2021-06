V DLC pro Far Cry 6 si zahrajeme za záporáky předchozích dílů série

Série Far Cry byla od třetího dílu oblíbená mimo jiné díky jejím záporákům. Ti z vás, kterým Pagan Min, Vaas nebo Joseph Seed chyběli, jistě budou mít radost z DLC, které do Far Cry 6 přijdou v rámci season passu.

Sami si budete za svoje oblíbené postavy moci zahrát. Z traileru to vypadá, že se budeme vypořádávat s jejich vnitřními záležitostmi, než abychom si procházeli příběhy minulých dílů z jejich úhlů pohledu.

Far Cry 6 poprvé v sérii nabídne i chvíle z pohledu třetí osoby

Teď nám nezbývá než doufat, aby to nedopadlo podobně, jako DLC pro Far Cry 5. Pokud chcete mít hru rovnou se season passem, tak si budete muset připlatit 30€ za Gold edici. Nepočítejte ale s tím, že tento obsah dorazí hned po vydání. Data sice ještě neznáme, ale odhadujeme, že první z DLC vyjde až začátkem příštího roku.

Far Cry 6 vychází 7. října na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5.