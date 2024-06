V Doom: The Dark Ages osedláme mechanického draka. Temný fantasy prequel vyjde příští rok

I když je Doom známý především díky své brutální akci, v jeho hrách existuje také příběh. Právě v posledním díle byla odhalena řada překvapení týkající se hlavního hrdiny, což pak podtrhlo rozšíření Ancient Gods. Pokud jste dávali v Eternalu pozor, jistě vám dává smysl, proč se nyní vydáváme s brokovnicí a štítem do časů minulých. Zbytek z vás může bez okolků příběh ignorovat a stačí vědět, že nás čeká další akční nářez za doprovodu intenzivního metalu. The Dark Ages vyjdou v příštím roce na PC, Xbox Series S|X a PlayStation 5. Hned první den je najdete v Game Passu.

Kdo byl Doomguy, respektive Doom Slayer předtím, než jsme s ním poprvé v roce 1993 vytáhli do války proti peklu? Na tuhle otázku odpoví tento prequel. Jakožto super zbraň bohů se postavíme démonické armádě, které by ani armáda obyčejných smrtelníků nebyla schopna odolávat, natož ji porazit. To ale není ani zdaleka náš případ. S dvouhlavňovou brokovnicí v jedné a štítem ve druhé ruce se pustíme do války proti pekelným legiím.

The Dark Ages místo sci-fi pracují spíše se stylem dark fantasy. Slayer je v tomto scénáři poslední nadějí na záchranu království. Id Software uvádí, že jde o prequel pro Doom z roku 2016, ale zrovna tuhle sérii kvůli příběhu hraje opravdu málokdo, takže i bez jakýchkoliv obšírnějších znalostí můžete naskočit do kteréhokoliv dílu a rozpoutat pořádný chaos.

Už v těchto dávných časech budeme potkávat nepřátele, kteří nás provázejí celou sérií, ale nemusíte se bát, že by byla nouze o nové potvoráky. V traileru můžete zahlédnout třeba i pořádné dračisko. Kromě štítu, který zároveň funguje jako pila, se Doom Slayer může chopit taktéž nového řemdihu.

Pokud na vás byl Eternal až moc rychlý, bude pro vás dobrou zprávou, že tentokrát by měla být akce o něco pomalejší. The Dark Ages přehnanou porci akrobacie nahradí něčím jiným. Aby důležité části bitvy působily opravdu velkolepě, budeme moci využívat mechanické kolosy. Jedním z nich je obr Atlan, jehož ocelovým pěstem opravdu v cestě stát nechcete. Slayer zamíří také do oblak s Mecha Dragonem, kterého také můžete vidět v traileru.

V návaznosti na fakt, že nový Doom zamíří vedle PC a Xboxu také na PlayStation, se vyjádřil Phil Spencer na akci IGN Live v tom smyslu, že uvidíme více her Microsoftu na konkurenčních platformách. „Považujeme to za přínos pro franšízy, které budujeme. A vidíme to i u hráčů, kteří jsou rádi, že mohou hrát.“ Jsou to opět hlavně PR prohlášení, ale o hrách od dvorních studií Xboxu na PlayStationu či Switchi se v posledních měsících mluví opravdu často, takže je jen otázkou času, než dojde na další podobná oznámení.

Zdroj: Bethesda