V Dune: Awakening prozkoumáme Arrakis na vlastní pěst. Vedle přežívání a výroby dojde na obšírné politikaření

Celou prezentaci Dune: Awakening Direct najdete na YouTube

Funcom včera uspořádal svoji první z řady prezentací Dune: Awakening Direct a přinesl nám slušnou porci informací o připravované MMO hře o přežití. Než se k nim dostaneme, můžete se rovnou mrknout na nové záběry z hraní. Vše, co v traileru vidíte, pochází přímo z enginu hry, kterým je Unreal ve verzi 5.2. Vývojáři si pochvalují, že díky ní mohou využívat technologie jako Nanite (geometrie) a Lumen (nasvětlení), které jim tvorbu tak velkého titulu usnadňují.

Jako v každé tradiční survival hře začíná i naše dobrodružství na Arrakisu na tom nejnižším možném bodě. Než začneme řešit cokoliv jiného, je potřeba zajistit dostatečné množství vody pro další hodiny hraní. Trochu jí můžete získat ze zdejších rostlin, ale z lidí se jí přeci jen dá vytáhnout o něco víc.

Když už pro nás nebude voda nedostatkovým zbožím, můžeme se pomalu pustit do politikaření. Přidat se budeme moci na jakoukoliv stranu a podle slov jednoho z vývojářů to vypadá, že se hráč bude moci postupně vypracovat až na nejvyšší pozice frakcí. Jménem své frakce pak budete bojovat proti ostatním. Cíl bude jeden, ale o jeho dosažení se nebude snažit jen váš tým, takže se to určitě neobejde bez boje.

Volba toho, komu budete pomáhat, pak částečně ovlivní schopnosti vaší postavy. Můžete se soustředit na zbraně na blízko, na dálku nebo třeba na speciální schopnosti. Už při její tvorbě podle volby vašeho mentora dostanete sadu základních skillů. Další vývoj už je ale čistě na vás. Při svých cestách narazíme na spoustu trenérů, kteří nás mohou naučit řadu užitečných věcí.

Pokud ale nemáte o politikaření zájem a raději byste se věnovali jiné části hry, tak máte tu možnost. Jeden z cílů Funcomu je umožnit hráči trávit čas tím, co ho z celé hry baví nejvíc bez většího omezování. Vedle přežívání je důležitou součástí také socializace. Studio spojuje svoje zkušenosti z MMO (Anarchy Online) a survival (Conan Exiles) žánrů. Do valné většiny činností se tak budete moci pustit společně s ostatními.

Jako správná hra o přežití se Dune: Awakening neobejde bez systému výroby, skrz který si ze zdrojů můžete poskládat dohromady úplně všechno. Vlastnoručně si vytvoříte výbavu, zbraně i obydlí. Prý bude možné vybudovat opravdu megalomanské stavby. Pokud se vám povede udělat pěkný příbytek, můžete jeho blueprint následně prodávat či darovat dalším hráčům.

Hlavním dějištěm hry je planeta Arrakis. Vývojáři chtějí, aby si hráč během pobíhání pískem připadal maličký. Proto se můžete těšit kromě rozhlehlých plání třeba i na obří chrámy, které jste mohli vidět v nové filmové adaptaci. Funcom s tvůrci z Legendary Entertainment úzce spolupracují a sdílejí vizi univerza z Herbertovy předlohy. Vedle toho si půjčili také některé assety z filmů.

Bez pouštních červů by to nešlo. Ti budou na Arrakisu představovat neustálou hrozbu, kdy si během jakékoliv výpravy nemůžete být jistí, jestli za chvíli někde neuvidíte blížícího se nenažrance. Můžete ho odlákat, ale není šance červa zabít. Na cestách se tak budou hodit i dopravní prostředky, díky kterém bude snazší této hrozbě uniknout.

Na závěr jsme se dočkali jen malého lákadla na oblast Shifting Sands, která bude určená pro souboje s dalšími hráči a každý týden se přes ni přežene písečná bouře. To oblast promění kompletně k nepoznání, takže hráči budou k bitvám muset přistupovat každou chvíli trochu jinak.

Nad Dune: Awakening stále visí spousta otazníků. Odpovědi bychom měli dostávat v průběhu roku s dalšími prezentacemi. Zatím je plán takový, že budou probíhat další beta testy, do kterých Funcom bude postupně zvát větší množství hráčů. Pokud chcete zkusit své štěstí, přihlásit se můžete na oficiálních stránkách.