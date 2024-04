V Jötunnslayer: Hordes of Hel se poženeme za přízní severských bohů. Nová akční řežba vzniká na Slovensku

Je to jen pár dní, co jsme psali o oznámení další velké české hry. Naši východní sousedé nezůstávají pozadu. Tentokrát přišla řada na novinku od týmu Games Farm z Košic jménem Jötunnslayer: Hordes of Hel, která vyjde pod záštitou vydavatelství Grindstone ještě letos na podzim na Steamu v předběžném přístupu. Už v květnu ale dostaneme možnost si tuto rogue-like akční rubačku s perspektivou ala Diablo osahat v demoverzi.

Chopíme se role jedné z několika hratelných postav, které patří mezi ztracené duše Helheimu. I když jsme odsouzeni k tomu, abychom bloudili touto říší věčně, tak je šance na záchranu. Lze si získat přízeň severských bohů. Abychom toho ale dosáhli, je potřeba vykonat rituály, které se neobejdou bez potoků krve. Zájemců, kteří se přímo nabízejí, abyste po nich švihli svojí čepelí, nebude málo. Nabíhat na nás budou celé hordy. Což je na jednu stranu dobrá zpráva, ovšem je potřeba dávat pozor na to, abychom sami nepřišli o hlavu.

Jötunnslayer patří do žánru rogue-like, takže je jasné, že se bude umírat často. S každým pokusem dostanete různá vylepšení do budoucna a to, jak si budete počínat v akci, ovlivní už samotná volba hratelné postavy. Hrdinů bude několik, přičemž každý z nich disponuje jinou výbavou, vlastnostmi a bonusy. Je na vás, abyste je správně využili, probili se hordami, porazili bossy a dostali se do cílové destinace, kterou je Valhala.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit Jötunnslayer: Hordes of Hel a spolupráci s talentovaným týmem v Games Farm. Díky přesvědčivým zkušenostem studia Games Farm s vytvářením pohlcujících herních světů, které nabízejí výzvu, jsme nadšeni, že můžeme hráčům představit tento brutální zážitek z přežívání proti hordám,“ říká v tiskové zprávě Peter Nagy, CEO vydavatelství Grindstone.

Jak dlouho by měl po vydání první verze Jötunnslayer strávit v předběžném přístupu, zatím nevíme. To a další doplňkové informace se dozvíme v nadcházejících měsících. Z první ukázky to prozatím vypadá nadějně. Hráči, kteří neholdují klasickému stylu Diabla, ale měli by zájem o rychlé akční RPG, by si na této novince mohli smlsnout.