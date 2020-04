Po menším úniku tu máme oficiální hry zdarma pro majitele PS Plus účtů na měsíc květen a vypadá to, že úniky se tentokrát sekly. Sony odhalilo dvojici her, které si budete moci stáhnout už za pár dní zcela zdarma a potěší hlavně stavitele a milovníky simulátorů.

K mání totiž bude výborná budovatelská strategie Cities: Skylines, ve které budete stavět a starat se o celé metropole. Druhou hrou je pak Farming Simulator 19, kde už se pro změnu budete starat o své krásné farmičky.