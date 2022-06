V logickém The Entropy Centre dostanete do rukou zbraň ovládající tok času

Série Portal inspirovala už několik her a je to jen dobře. Žánr logických FPS má pořád co nabídnout a se svým nápadem do něj hodlá přispět studio Stubby Games, ve kterém budeme hádanky řešit skrz manipulaci s časem. S tím nám pomůže unikátní zbraň, která do toho všeho bude navíc každou chvíli kecat. Zahrát si budeme moci ještě letos na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series S|X.

V hlavní roli je Aria, která se probouzí v obrovské vesmírné stanici blízko orbity planety Země. Momentálně musí zpracovat dva velké problémy. Země je v plamenech a nezbyl na ní žádný život. Stanice Entropy Centre je opuštěná a její kolaps už také není daleko. S její zbraní a zároveň společníkem jménem ASTRA se ale dokáže prokousat skrz zavalené chodby a popadané mosty. Spolu s ní se budete snažit zjistit, jestli se tahle situace dá vůbec ještě nějak zachránit.

„Tohle je hra, kterou jsem chtěl už dlouho vytvořit a nemůžu se dočkat, až se hráči ponoří do tohohle šíleného světa s ovládáním času,“ říká Daniel Stubbington, zakladatel studia. Originalitu si pochvaluje i společnost Playstack, která figuruje jako vydavatel hry. Entropy Centre z ukázky vypadá velmi dobře a doufáme, že se mu podaří postavit po bok hrám jako je Portal nebo Superliminal.