V Minecraftu je Mordor, Peklo a teď už i Brno. Mají v tom prsty studenti Masarykovy univerzity

Model Brna v Minecraftu je ambiciózní projekt dvou studentů. Můžete navštívit známá i neznámá zákoutí Brna. Pozor si dejte na orientaci a příliš se nespoléhejte na poznávací rysy budov. Detailní totiž zatím nejsou.

Projekt „Brno v kostce“, se kterým přišli studenti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Vojtěch Brůža a Jonáš Rosecký, má na základně veřejně dostupných dat a algoritmů vytvořit věrohodné prostředí Brna v Minecraftu. Jako podklad použili 3D model města a digitální model terénu. Mnoho datových vrstev bylo použito z OpenStreetMap. Projekt si v nedávno vydané verzi 1.0 může vyzkoušet každý. Stačí zamířit na stránky tvůrců.

Srdcem celého systému je, jak ho tvůrci nazývají, Generátor s velkým G. Místo toho, aby generoval Minecraftový svět, je napojený na geodatabázi data.Brno a již zmíněný OpenStreetMap. Projekt je technicky velmi náročný, celá databáze obsahuje 8 GB dat, ve kterých jsou uloženy nejen pozice dominant, ale také výška budov nebo typ jejich střechy.

Svět se generuje způsobem „on demand“, což znamená, že se vám doslova vytváří před očima. Podle autorů by bylo výkonnostně velmi náročné takhle provozovat finální server. Mapu tedy museli celou předgenerovat, což zabralo téměř týden času. Předgenerovaný svět se nyní rozléhá zhruba na ploše 20x20 km a má velikost 13 GB dat.

Při návštěvě Brna se příhodně objevíte na hlavním nádraží a je už jen na vás, kam se vydáte. Pro ty z vás, kteří nejsou z Brna, může být hledání cesty či konkrétního místa docela náročné. Budovy vypadají téměř totožně, liší se v nejmenších detailech, což orientaci rozhodně neusnadňuje. V mém případě bylo na místě přizvat si k sobě kamaráda z Brna, ale ani ten po chvíli bloudění ulicemi nevěděl kudy kam. V tom případě se velmi hodí možnost cestování pomocí příkazu /goto v chatu, který vás okamžitě přesune do cílové destinace. Užitečná byla i možnost si příkazem /whereami zobrazit konkrétní místo, kde se právě nacházíte.

Je potřeba ocenit myšlenku autorů, že projekt má mimo jiné sloužit také ke vzdělávání. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství, do hry jsou tím pádem zakomponovány různé vzdělávací prvky. Jak sami Vojtěch s Jonášem říkají, toto je pouze začátek projektu a rozhodně se bude dál vyvíjet.

Už v této chvíli, ale můžete navštívit libovolnou část Brna a třeba se i od domu projít do oblíbeného obchodu, či restaurace. Je na místě říct, že detaily jednotlivých budov nejsou nijak konkrétní. Tam, kde očekáváte KFC, ho nenajdete, ale pomocí příkazu si svoji polohu snadno ověříte. Díky databázím, z kterých se generuje svět, totiž hra ví, že na daném místě se opravdu KFC nachází, pouze není zaimplementováno do budovy. To ostatně platí o všech dostupných budovách. Na žádné není nápis ani cedule. Vše se tedy jeví jako ta stejná budova stále dokola, ale věříme, že s postupem času bude model Brna detailnější a dočkáme se i poznávacích rysů nám známých míst.