V novém Battlefieldu zaplní zápasy až 64 botů řízených umělou inteligencí

Battlefield 2042 nám slibuje obrovské válečné konflikty s až 128 hráči online. To vyžaduje chytré systémy, které se postarají o to, aby hráči nikdy neměli problém najít vhodný zápas. Po vzoru akce Titanfall bude hra zaplňovat online zápasy také boty, a to až do počtu 64.

Battlefield 2042 vrátí do hry kultovní mapy i zbraně v novém režimu Hub

Prozradil to tiskový mluvčí EA v rozhovoru pro The Verge. Živí hráči budou mít samozřejmě absolutní prioritu a během špiček nenarazíte ve hře na jediného bota, řízeného umělou inteligencí. Během klidnějších chvilek ale boti zaplní zápasy, aby hráči nestrádali nedostatkem aktivních vojáků na poli. Tato funkce už byla využita i dříve, například ve hrách Star Wars Battlefront nebo Titanfall, nikdy však v takovém měřítku.

Battlefield 2042 vychází 22. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.