V novém datadisku Dragonflight pro World of Warcraft si ochočíte vlastního draka

Draci se vrací a tentokrát se s nimi utkáte i ve světě WoW.

Po dlouhém čekání to tu konečně máme černé na bílém. Blizzard odhalil nejnovější datadisk pro MMO World of Warcraft. Ten ponese název Dragonflight a jak již název napovídá, stěžejním tématem budou draci a jejich návrat do světa Azerothu. Datum vydání prozatím nebylo stanoveno.

Datadisk nás zavede na ostrov Dragon Isles, který je rodištěm těchto bájných tvorů. Po 10 tisících letech v ústraní se draci opět vrací a bude na vás se s tím poprat. Nejvyšší level byl navýšen na 70 a hráči si budou moci osobně prozkoumat čtyři nové oblasti - Waking Shores, Ohn'ahran Plains, Azure Span a Thaldraszus.

Samozřejmostí je celá řada dalších novinek. Je tu nová rasa Dracthyr, což je vůbec první kombinovaná rasa se dvěma specializacemi. Všichni hráči se budou moci naučit umění Dragonriding a ochočit si tak vlastního draka pro poletování po mapě. A aby toho nebylo málo, k mání bude zbrusu nový raid a dungeony.