V novém videu ze hry The Lord of the Rings: Gollum se podíváme na Gandalfa

Herní adaptace Golluma je ještě nějaký ten pátek daleko, takže se nám studio Daedelic Entertainment rozhodlo na nedávné akci Naconu ukázat něco více ze hry. Ve hře se budete neustále potácet mezi dvěma světy svého podvědomí, jinak ale půjde o tradiční akční adventuru s RPG prvky.

Lord of the Rings: Gollum v prvním oficiálním teaser traileru ukazuje Mordor

Budete tedy prozkoumávat prostředí, plánovat své útoky. A možná dorazí i známé postavy v čele s Gandalfem.

The Lord of the Rings: Gollum vychází v příštím roce na PC a obě generace konzolí.