V obchodech se objevily nové ovladače pro PlayStation 5. DualSense V2 má prodloužit výdrž až na 12 hodin

Světovými herními médii tento týden proletěla zpráva, že Sony má na trhu novou revizi ovladače DualSense, která má prodloužit výdrž až na dvojnásobek oproti té původní. Firma zatím nic takového nepotvrdila, ale vyplývalo to z popisku kanadského e-shopu BestBuy. Z něj už však nabídka zmizela.

Údajný DualSense V2 se však od prosince objevuje i v evropských obchodech. Najdeme jej v katalogu německých MindFactory a Alternate, případně ve švýcarském CeDe. V nich už však zmínka o výdrži chybí a z fotografií nebo popisků není poznat žádný rozdíl oproti staršímu gamepadu. Nijak se neliší ani cena.

Dál už bychom jen vařili z vody, protože odkazovat se na jeden smazaný popisek v e-shopu, který dělal chyby už minulosti, by nebylo moudré. Můžeme si ale shrnout související fakta.

1. Sony pravidelně přináší nové revize konzolí i ovladačů, které se liší použitými komponenty. Často takové změny firma ani neohlašuje. U ovladačů jsme se toho ale dočkali v generaci PS4, kdy po třech letech přišel upravený DualShock 4. Jedinými přiznanými změnami byly barevná dioda pod touchpadem a možnost ovladač připojit i kabelem, nikoliv jen přes Bluetooth.

2. Výrobce jej nikdy neoznačil jako DualShock 4 V2 (stejně jako nemá Slim verze konzolí), ale obchody si jej takto překřtily samy. A až ze zkušeností uživatelů vyplynulo, že nová revize přinesla trochu odolnější kloboučky analogových páček a zřejmě se i prodloužila výdrž.

3. Sony u ovladačů výdrž zásadně neuvádí. U sluchátek ano, u VR brýlí a ovladačů nikoliv. V návodech a popiscích vždy stojí alibistické: „The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.“ Žádný příslib, kolik hodin mají uživatelé očekávat. Bylo by proto překvapivé, kdyby Sony tuto „tradici“ najednou porušilo.

4. Jestliže ovladač vypadá stejně, měří a váží stejně, může se mu prodloužit výdrž na dvojnásobné hodnoty? Ano, ale… Sony může použít efektivnější akumulátor s vyšší kapacitou a upravit softwarovou část. DualSense i DualShocky měly vždy ve srovnání s konkurencí kratší výdrž. Microsoft a Nintendo ukazují, že lze dosáhnout i na pár desítek hodin.

Zdroj: Resetera