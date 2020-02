V Praze zazní soundtrack z Mafie. Připomeňte si tóny kultovní české hry

Česká Mafia je mnohdy oceňovaná nejen díky svému příběhu a ve své době výbornému zpracování. Mnohdy se do srdcí hráčů zapsala i díky soundtracku, který si 4. března ve fóru Karlín budete moci připomenout v podání brněnské filharmonie.

Nezazní ale jen skladby Vladimíra Šimůnka z prvního dílu. Nebude chybět ani doprovod k Mafii 2. Ta se sice v době vydání nedočkala takové obliby, ale postupem času si také vysloužila kultovní status. Včetně přestávky bude celý koncert trvat 120 minut. Pokud by vás zajímaly bližší informace, zajděte na oficiální stránky nebo událost na Facebooku.

Není to poprvé, co se v Česku tóny Mafie rozezní před živým publikem. V loňském roce jste si na podobný koncert mohli zajít v Brně během festivalu Game Access, který se mimochodem koná i letos, a to 15. a 16. května.