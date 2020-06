V předělávce Mafie si hráči budou moci sami nastavit obtížnost AI policie

Původní Mafia je herní ikonou z mnoha důvodů, jedním z populárních a paralelně i nejvíce kontroverzních prvků však byla policie a její dravost. Hráč musel dodržovat všechna pravidla provozu, zastavovat na červené, nepřekračovat rychlost a celkově se chovat jako správný občan. Právě to dělalo ze hry tak unikátní záležitost, která ji odlišovala od ostatních. A to se naštěstí nezmění.

Mnoho herních systémů a nastavení totiž půjde upravit tak, aby přesně vyhovovala potřebám hráčů. Vztahuje se to především na nastavení umělé inteligence policie, které bude samostatné a oddělené od standardní obtížnosti hry samotné. Tvůrci ze studia Hangar 13 chtějí totiž modernizovat hru tak, aby byla mnohem přístupnější novým hráčům, ale přesto ponechat kultovní nádech tak, aby si jej užili i pamětníci.

To znamená, že se v nastavení budete moci sami rozhodnout, jak moc agresivní policie bude a co všechno vám může projít. A nebo vše necháte původní a užijete si originál. To platí i o přestřelkách, které nyní budou díky systému krytí mnohem více smrtící.

"Původní hra byla velkou výzvou a to patřilo k důvodu, proč hráče tak přitahovala," řekl Haden Blackman, CCO studia v rozhovoru pro USgamer. "Takže se snažíme balancovat na tenké hranici mezi tím, aby byla hra stále dost velkou výzvou, a přesto neodvrátila nové hráče."

Mafia: Definitive Edition vychází 28. srpna letošního roku pro PC, PS4 a Xbox One.