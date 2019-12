V příštím roce nás čeká další várka operací v Surgeon Simulatoru 2

Pokud jste byli posledních několik let fanoušky simulátoru chirurga, který tvořil zdravotní práci ve všech možných i nemožných podmínkách, pak se můžete radovat. Studio Bossa Studios totiž oznámilo, že je ve vývoji plnohodnotné pokračování. To by mělo dorazit někdy v příštím roce.

Těšit se můžete na tradiční komiksové podání, šílené zdravotní kreace a podle vývojářů i řádnou dávku adrenalinových situací. Vypadá to tedy, že dávka šílenosti se v pokračování rapidně navýší. A to je dobře.

O platformách prozatím slovo nepadlo, vzhledem k logu Epicu je ale PC víceméně jisté.