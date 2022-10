V prosinci možná uvidíme nového Crashe. It's About Time dorazí na Steam příští týden

Po změně jména a působení studia Toys for Bob, které má na svědomí výborné pokračování Crashovy série, to s případným pokračováním vypadalo bledě. Možná, že se ale nějaké novinky dočkáme. K influencerům se v minulém týdnu dostaly promo balíčky, podle kterých It's About Time zamíří 18. října na Steam. Doposud jste si ho mohli pořídit na PC pouze přes Battle.net. Další zajímavostí ale je, že by se na letošních The Game Awards měl představit úplně nový díl.

Na promo krabici je přímo odkaz na datum 8. prosince. Dost možná nás čeká odhalení Wumpa League, což je titul, o kterém se spekuluje už řadu měsíců. Oznámení na TGA by dávalo smysl i z toho důvodu, že Crash se už v minulosti objevil na akcích Geoffa Keighleyho. Z oficiálních zdrojů ale zatím nemáme ohledně novinky potvrzeno nic.

Zdroj: Reddit