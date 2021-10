V prosinci se dočkáme oznámení "velkého" remaku pro Playstation

Na platformu Playstation by se mohl chystat remake jedné z velkých her značky. Alespoň to lze vyčíst z nedávného rozhovoru zpěvačky a skladatelky AVA pro pořad The Lunchbox.

"Složila jsem píseň pro hru na Playstation spolu s Michaelem McGlynnem. Vlastně se to stalo už tak před rokem a půl, hned poté co udeřila pandemie," řekla AVA v rozhovoru. "Michael se se mnou spojil a řekl 'Hele, děláme hudbu pro remake hry na Playstation' - a to on dělá hodně, skládá spoustu hudby pro hry. Já osobně hráčka nejsem."

"Dlouhou dobu jsem vlastně nevěděla, pro co skládám, všechno je tajné, protože nikdo nechce aby to uniklo ven. Vlastně to bude oznámení na Vánoce, jméno té hry. Už jsem o ni slyšela a mohu potvrdit, že jde o velkou hru, což je skvělé! Bude to spojené s Irskou částí hry," dodala.

Oficiálního vyjádření Sony jsme se zatím nedočkali, je ale hodně pravděpodobné, že se novinka odhalí na prosincových cenách The Game Awards, které jsou pro taková odhalení jako stvořené. O co myslíte že půjde?