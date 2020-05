V Second Extinction budete s dalšími hráči zabíjet dinosaury

Místo zombíků zpracovali dinosaury a chystají to na next-gen. Přesně to jsem si pomyslel, když jsem poprvé spatřil Second Extinction od studia Systemic Reaction patřící pod Avalanche. A možná nebudu moc daleko od pravdy, jelikož hra si zakládá právě na intenzivní kooperaci a boji proti přesile zmutovaných dinosaurů, což popisem připomíná takový Left 4 Dead.

Příběh hry se točí kolem ovládnutí Země dinosaury a vzniku skupiny ERA, která se je snaží porazit. Vy na to nebudete sami. Naopak na vás bude čekat intenzivní kooperativní zážitek pro tři hráče. Vývojáři vyzdvihují, že budete bojovat na rozlehlých mapách a díky APEX Engine má hra vypadat opravdu skvěle.

To je vlastně vše, co o hře víme. Nicméně dle traileru by se mohlo jednat o slušnou zábavu. Zatím neznáme datum vydání ani platformy, na kterých vyjde, každopádně víme, že nemine Xbox Series X.