V Sherlock Holmes The Awakened si zahrajeme i za Watsona. Už nyní můžete vyzkoušet demoverzi

I přes neustále trvající konflikt na Ukrajině, studio Frogwares neustále pracuje na vývoji her a svoji další plánují vydat v úvodních měsících tohoto roku. V novém videu nám představili, co přesně od Sherlock Holmes The Awakened můžeme očekávat. Pokud byste si ale chtějí tenhle detektivní příběh osahat na vlastní kůži, máte možnost. Na Steamu najdete jeho demoverzi.

The Awakened není taková novinka, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti je to remake stejnojmenné hry z roku 2007. Oproti původní verzi jsme se ale dost posunuli, a to nejen v ohledu grafiky. Budeme vyšetřovat záhadu inspirovanou dílem H. P. Lovecrafta. Pátrání nás zavede do různých částí světa jako je Londýn, Švýcarsko nebo New Orleans. Tyto lokace budou otevřenější a během hledání důkazů hráče nikdo nebude vodit za ruku.

Příběh uvidíme i z perspektivy Sherlockova společníka doktora Johna Watsona. Čím blíž se dostáváme k pravdě, tím bude narůstat i míra šílenství, takže bude zajímavé vidět, jak se vyšetřování liší z obou pohledů. Datum vydání zatím neznáme, ale měli bychom se pustit do hraní ještě v prvním kvartálu letošního roku na PC, PS4, PS5, XO, XSX i NS.