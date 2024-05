V Terminator: Survivors proti nám půjde nezastavitelný nepřítel. Příběh vypráví o událostech po druhém filmu

Po povedené střílečce s podtitulem Resistance nehodlá dát Nacon od Terminatora ruce pryč. Od 24. října bude k dispozici Terminator: Survivors, který nejprve zamíří do předběžného přístupu a dále se na jeho dokončení bude pokračovat ve spolupráci s komunitou. Tvůrci prozradili pár dalších informací v FAQ. Z nich můžeme vyčíst třeba to, že hlavním nebezpečí pro hráče bude model T-800.

Použití jediného terminátora pro celou hru má pomoci tomu, aby hráči byli neustále v napětí. Půjde o nezastavitelný stroj, kterému můžete pouze utéct, pokud neuděláte žádnou chybu. Vývojáři tímto stylem chtějí zachytit atmosféru prvních dvou filmů, na které ostatně příběh ze Survivors bude navazovat.

Do tohoto světa se v roli přeživším vydáme v roce 2009, kdy už je několik let po výbuchu atomových bomb, který má na svědomí Skynet. Území, na kterém se Survivors odehrávají, dostalo také slušný zásah a několik let odolávalo vlivu radiace. Postupně se ale v okolí začali tvořit skupinky lidí, přičemž každá si chce uzmout co největší kontrolu. Nebude tedy potřeba terminátora, aby došlo na pořádnou akci.

Příběh je v novém Terminatorovi jedním ze stěžejních prvků. Tvůrci si toto období vybrali záměrně kvůli tomu, že není v tomto univerzu příliš prozkoumané. Jelikož komunikační sítě přestaly existovat, tak většina lidí vlastně ani nemá tušení, co se stalo. Jen pár přeživších ví o existenci Skynetu. Postupem hrou neuvidíme jen vývoj dalších událostí, zároveň budeme objevovat události, které se děly po prvotních explozích. Během toho narazíme i na několik známých tváří, ale v Survivors mají roli i nováčci, kteří se zatím nikde jinde neukázali.

To všechno si navíc budeme moci prožít v kooperaci až pro 4 hráče. Pokud ale na druhou stranu hrajete raději sólo, i ta možnost tady je a na rozdíl od mnoha dnešních her k tomu nebude potřeba připojení k internetu. Online hraní bude každopádně k dispozici jen v ohledu kooperace. Žádné PvP není v plánu.

Zatím nevíme, jak velký bude herní svět. Neměl by ale patřit mezi prcky, protože k přesunům budeme moci využívat dopravní prostředky. S nimi určitě bude pohodlnější prozkoumávat nebezpečné oblasti a poslouží i při cestě zpět na základnu. Tu si oproti ostatním survivalům nebudeme budovat úplně od píky. Naším domovem bude již vystavěný úkryt, který si díky nasbíraným zdrojům můžeme dále budovat.