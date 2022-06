V The Alters od tvůrců This War of Mine pomůžete sami sobě po ztroskotání na neznámé planetě

Po přežívání ve válce a v době ledové se v novince od 11 bit studios pokusíme přežít vesmírnou nehodu.

Představte si, že mluvíte sami se sebou. Ta vaše druhá verze si ale v životě vybrala jinou cestu, dělala odlišná rozhodnutí a tím získala i unikátní zkušenosti. Právě takovou příležitost bude mít Jan Dolski, hlavní hrdina The Alters. Po ztroskotání na planetě daleko od domova se sám snaží o nalezení způsobu, díky kterému by se mohl zachránit. Jeho jedinou možností je vytvořit alternativní verze sebe sama.

„Nejsou to klony. Jsou to alteři. Alternativní verze stejného člověka,“ říká Tomasz Kisilewicz, vedoucí vývoje. „Každý alter má odlišnou sadu schopností, které jsou potřeba k dosažení Janových cílů a hráč se musí starat o každého z nich. Každý z nich má navíc unikátní osobnost odvíjející se od jejich životní cesty. Jakým směrem tyhle cesty povedou a jak se budou vyvíjet vztahy - to záleží čistě na vás jako na hráči.“

Zatím jsme viděli pouze předrenderovaný trailer, takže se zatím těžko odhaduje, jak se The Alters vlastně budou hrát. Koncept ale zní velmi zajímavě a 11 bit studios nám zatím nedali důvod, abychom jejich tvorbě nedůvěřovali. Mají za sebou hry jako This War of Mine nebo Frostpunk. The Alters vyvíjí už 3 roky na Unreal Enginu.

