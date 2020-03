V The Last of Us: Part II bude Ellie mnohem pohyblivější a mrštnější

Studio Naughty Dog nám včera na Twitteru odhalilo krátký úryvek ze záběrů k jedné z nejočekávanějších her roku - The Last of Us: Part 2. Máme šanci se kouknout, jak vypadá zasněžené krajina a lezení po náklaďáku. Jak vidíme, Ellie dokáže lézt přes překážky a bude vůbec mnohem pohyblivější a mrštěnější, což nám pomůže jak v boji, tak při prozkoumávání světa a útěku.

In The Last of Us Part II, Ellie is more agile in combat and when exploring the world, allowing us to introduce new verticality and discoverable areas to environments as you climb and jump over obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q