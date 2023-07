V The Walking Dead: Betrayal nesmíte věřit ani blízkým přátelům. Vývojáři na srpen chystají test nové dedukční hry

Určitě jste před pár lety zachytili obří vlnu dedukčních her, jako jsou Among Us, Goose Goose Duck nebo Project Winter. Právě autoři posledního jmenovaného titulu se tentokrát chopili licence komiksu Walking Dead a svůj koncept hraní v kooperaci, během kterého nemůžete věřit naprosto nikomu, se pokusí přenést i do tohoto postapokaliptického světa.

Nenechte se ošálit jednoduchou grafikou. Na té v tomhle žánru opravdu nezáleží. Všechny zmíněné hry jsou toho důkazem. Do The Walking Dead: Betrayal se můžete pustit ve skupince o 5 až 8 hráčích. Zdrojů je málo a směrem k vám se sune horda nemrtvých. Společnými silami musíte plnit různé úkoly a překonávat překážky, abyste mohli pokračovat v útěku. Zombíci ale nejsou jediným nebezpečím, na které je potřeba dávat pozor.

Ve skupině je pár zrádců zdržujících opravy únikových cest. Také se mohou rovnou zbavit některého z dalších členů. Není pro ně problém otrávit jídlo nebo nalákat nemrtvé hlasitými zvuky. Budete se tedy muset dopátrat toho, komu lze skutečně věřit a na koho by se naopak vyplatilo vytáhnout brokovnici. Nebude to celé ale jen o utíkání. V bezpečné zóně si můžete vyrábět a opravovat výbavu a také vařit. Bez plného žaludku se přežívá o poznání hůř. Ze svých výprav si ale můžete donést jen omezené množství zdrojů, takže je nutné dobře zvážit, kterou věc strčíte do kapsy.

Pokud budete jedni z nešťastníků, kteří na výpravě zemřou, tak pro vás hra nekončí. Přidáte se na druhou stranu barikády. V roli zombíka se budete snažit dostat hordy k přeživším a zkomplikovat jim jejich další výpravy. Je to tedy sice zaběhlý koncept, ale studio Other Ocean Interactive do něj opět přidává pár nových věcí. Jestli se vám Betrayal zalíbil, možná dostanete možnost si ho vyzkoušet už 10. srpna, kdy odstartuje uzavřený betatest. Přihlásit se do něj můžete přímo na Steamu. Hra by pak měla vyjít v předběžném přístupu ještě letos.