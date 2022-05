V ukázce z Gotham Knights se předvádí Nightwing a Red Hood. Hra nakonec nevyjde na starší generaci konzolí

Novinky z Batmanova světa bychom se měli dočkat na podzim. Nyní se konečně můžeme podívat na pořádnou ukázku z hraní, která představuje dva členy superhrdinského týmu.

O Gotham Knights se v posledních dnech mluví hlavně o tom, že by nakonec měli podporovat kooperaci pro 4 hráče namísto zprvu oznámených 2. To se s novinkami sice nepotvrdilo, ale můžeme se konečně podívat na pořádnou ukázku ze hry, kde bojuje se zločinem Red Hood a Nightwing.

Docela zásadní věc, kterou můžete v ukázce jednoduše minout, je to, že Gotham Knights vyjdou pouze na PC, Xbox Series S|X a PlayStation 5. Přitom při původním oznámení se počítalo i s PlayStationem 4 a Xboxem One. Není jasné, proč přesně se studio Warner Bros. Montréal takto rozhodlo. Jediné, co ohledně této změny v tiskové zprávě uvádějí, je, že chtějí hráčům dodat co nejlepší herní zážitek. Je možné, že pro účely hry výkon dosluhující generace už zkrátka nestačil, a tak se rozhodli raději tyto verze vynechat, než aby zacházeli k větším kompromisům.

Celé video doprovází povídání Geoffa Ellenora, ředitele vývoje hry. Ten nám prozradil třeba to, že každá postava bude mít odlišný způsob přepravy po městě. U Nightwinga je to kluzák, Red Hood zase mezi střechami přeskakuje díky své duševní energii. V jejich výbavě ale nebude chybět ani klasický přitahovací hák a během silničních honiček využijí Batcycly. Pokud si hru předobjednáte, dostanete na tyto batmaní motorky exkluzivní skin. V Gotham Knights bude také fungovat rychlé cestování, ale podle toho, jak to bylo ve videu řečeno, nebude dostupné od začátku hry.

Každého z hrdinů si můžeme vylepšovat skrz zdejší systém výroby. Nejprve ale budeme muset najít nákresy nových obleků a získat dostatek zdrojů za porážení nepřátel a řešení zločinů. Kromě soubojů dojde také na hádanky, během kterých využijeme detektivní vizi dobře známou ze starších Batmanů.

Je vidět, že styl souboje Red Hooda se oproti ostatním liší, zatímco Nightwing je docela podobný tomu, co jsme viděli v dřívější ukázce s Batgirl a Robinem. Stále nicméně čekáme na potvrzení či vyvrácení spekulace, jestli Gotham Knights budeme moci hrát ve čtyřech či stále platí původní informace. Rozhodně by to dávalo smysl a se zavržením verzí pro starší konzole by ani výkon nemusel být problém. Zatím nám nezbývá nic jiného než čekat. Gotham Knights by měli dorazit 25. října letošního roku.