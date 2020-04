Válečná série Brothers in Arms míří do světa seriálů

Bratrstvo neohrožených patří mezi jedny z nejpopulárnějších seriálů s válečnou tématikou, kteří stěží hledají konkurenci i v dnešní době. Každá konkurence je ale dobrá a zrovna výborná adaptace herní série Brothers in Arms od Gearboxu rozhodně patří mezi žhavé favority. Nyní už i reálně.

Jak tvrdí Hollywood Reporter, o seriál na motivy známé herní série by se měl postarat producent Scott Rosenbaum, který má na triku mimo jiné seriály jako V či Queen of the South. Na post dalšího producenta mimo jiné dosedne i sám Randy Pitchford, který se postará o kvalitní převedení materiálu z her do seriálu.

"Miluji příběhy, které jsme ve hrách odvyprávěli a rozhodně ještě máme co vyprávět. Seriál nám ale dovolí prozkoumat tématiku a vztahy mezi postavami mnohem hlouběji," řekl Pitchford.

Bratři ve zbrani rozhodně nebudou jedinou chystanou adaptací. Teprve nedávno byla oznámena i filmová adaptace šílené akce Borderlands, takže má Gearbox plné ruce práce.