Válečná strategie Forgotten but Unbroken od slovenských tvůrců rozjíždí kampaň na Kickstarteru

O připravované druhoválečné strategii ve stylu série XCOM od slovenského studia Centurion Developments už víme delší dobu. Nyní ale tvůrci potřebují s dokončením Forgotten but Unbroken pomoc od fanoušků. Rozjeli proto kampaň na Kickstarteru, kde je jejich základním cílem vybrat 80 tisíc eur. Mimo jiné stojí za zmínku, že tahle hra počítá s českým dabingem, který můžete slyšet v traileru ke spuštění kampaně.

V rámci příběhu se chopíme vedení jednotky odbojářů, kteří i skrz své menší mise mohou zásadně ovlivnit průběh války. Na jejím vývoji budou záležet i rozhodnutí hráče v těžkých situacích. Vracíme se do doby, kdy začínala invaze do Československa. V hlavní roli je Martin, docela obyčejný mladík, kterého proud historie přetvoří na bojovníka za svobodu. Společně s ním se pokusíme osvobodit celou Evropu. To samozřejmě nezvládne sám. Odpor se postupně rozrůstá o další členy, ať už to jsou Čechoslováci, Poláci, Britové či Američané. Zatím se počítá jen s PC verzí, ale pokud by hra uspěla, tvůrci se nebrání i dalším platformám.

Jak již bylo zmíněno, základním cílem kampaně je vybrat 80 tisíc eur. S tím si tvůrci mohou dovolit rozšířit svůj tým a uspíšit tak celý vývoj. Je tady ale i několik dodatečných cílů. Pokud bude dosažena částka 150 tisíc, bude mít Forgotten but Unbroken i příběhové filmečky. Tvůrci přiznávají, že to by byl jeden z nejnákladnějších prvků celé hry.

S částkou 180 tisíc by pak vedle již připravovaných misích se mohli hráči stát součástí operace Anthropoid. Hranice 230 tisíc by značila, že přibydou noví hrdinové s unikátními vlastnostmi, perky a příběhovým pozadím. Finální příslib by se pak odemknul s vybráním 300 tisíc eur. Vývojáři by pak příběh ještě víc rozšířili.

Tvůrci si za příspěvky samozřejmě pro fanoušky připravili různé odměny. Samotnou hru s pár bonusy navíc můžete mít za 50€, ale odměn, ze kterých si můžete vybrat, je podstatně víc. I bez úspěchu kampaně by Forgotten but Unbroken mělo vyjít, ale nedosahovalo by takové kvality, jakou si tvůrci představují. Prý už měli nabídky od několika vydavatelství, ale podmínky pro studio v nich rozhodně nejsou příznivé. Někteří vydavatelé by si prý nárokovali celých 90 % z prodejů. Naprosto tak chápeme, proč se tým rozhodl nejdříve zkusit sílu svých fanoušků skrz Kickstarter.