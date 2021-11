Válečná strategie Men of War dostane v příštím roce pokračování

Strategická série Men of War má už několik dílů, přičemž každý se zaměřuje na jiné historické období či válečný konflikt. Ve velkém pokračování Men of War II se opět vrátíme do druhé světové války, kde nás čekají nové jednotky, příběhy, bojiště a spoustu dalšího. Tvůrci ze studia Best Way uvádějí, že si dávají záležet na historické přesnosti. Přesné datum vydání zatím neznáme, ale Men of War II by mělo dorazit na PC během příštího roku.

Západní i východní fronta budou vypadat lépe než kdy před tím díky nové grafice. Oproti předchozím dílům tvůrci slibují výrazný pokrok, a to nejen po grafické stránce. Posunout by se měla i úroveň umělé inteligence.

Ohledně herních módů nebudou chybět multiplayerové bitvy. Můžete s ostatními hráči válčit proti sobě nebo naopak spolupracovat. Zároveň je součástí Men of War II i dvojice příběhových kampaní, kde si zahrajete za Spojence a Sověty. Vaším nepřítelem bude v obou případech Třetí říše.

Vývojáři i tentokrát dají komunitě k dispozici nástroje na tvorbu modifikací, ve kterých bude možné tvořit vlastní scénáře. Sdílet s ostatními je pak budete moci skrz Steam Workshop. Men of War II by se ale mělo objevit i na dalších digitálních distribucích na PC.

Zdroj: TZ