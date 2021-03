Valheim boří další rekord, během pouhého týdne přidává další milion kopií

O tom, že bude vikingský survival Valheim úspěch, jsme nepochybovali už od prvních dnů statistik. Titul dorazil do předběžného přístupu na Steam a začal bořit jeden rekord za druhým. Teprve nedávno překonal hranici 4 milionů prodaných kopií, což je solidní číslo za tak krátkou dobu. Ale to byl teprve začátek.

Hra přidává další milion kopií za pouhý poslední týden a přeskočila tak hranici 5 milionů prodaných kusů. Titul slaví obří úspěch, hráči už v tajuplném světě naběhali dohromady přes 15 tisíc let a hru na Twitchi sledovali fanoušci přes 35 milionů hodin. Je to zkrátka fenomén.

Hráli jsme Valheim: návykovější než plenění

"Děkujeme všem," řekl šéf studia Richard Svensson. "Vaše odezva je neuvěřitelná a jsme nadšeni, že můžeme vylepšovat váš zážitek a přidávat do hry cokoliv po nás Odin bude chtít."

V tuto chvíli se do hry chystá velký update Hearth and Home a hráči by se celkově měli těšit na nové biomy a prostředí, nepřátele, zbraně a další důvody, proč se vracet do své pracně vybudované vesničky.