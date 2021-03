Valheim překonal 6 milionů prodaných kopií, tvůrci lákají na novinky

O tom, že je Valheim nečekaným hitem jsme psali už nespočetkrát. A vypadá to, že nehodlá zastavovat, protože Iron Gate Studios oznámili další překonaný milník. Víceméně za pár týdnů prodala hra další milion kopií a překonala tak celkovou hranici 6 milionů prodaných kusů.

Spolu s oznámením vypustili vývojáři teaser obrázek na chystaný obsah Hearth and Home, který se v tuto chvíli interně testuje. Postupně by se měly do hry dostat nové biomy, nové výzvy, suroviny a samozřejmě záplaty a opravy, které usnadní survival zážitek ve hře a udělají ho více smysluplný.